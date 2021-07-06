Пассажирский самолет Ан-26 на Камчатке мог упасть в море

Пассажирский самолет Ан-26, пропавший на Камчатке, мог упасть в море. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, передает Trend.

"По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет перестал выходить на связь при посадке, в ходе полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.

"Самолет перестал выходить на связь при посадке. [Экипаж] не докладывал о проблемах в полете", - сказал собеседник агентства.

"Пропавший борт был технически исправен перед вылетом", - сказал он.