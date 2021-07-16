"Автоваз" приостановил на один день производство на двух линиях из-за дефицита электроники

"Автоваз" на один день приостановил производство на линиях сборки автомобилей семейства Lada Granta (линия №5) и Lada Niva (линия №3) в связи с перебоями с поставками электронных компонентов "Bosh Самара". Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с перебоями в поставках электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара" сегодня "Автоваз" вынужден приостановить на один день работу сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva. Оплата сотрудников за день простоя будет произведена в соответствии с ТК РФ в размере двух третей от среднего заработка", - говорится в сообщении.

"Автоваз" дважды на этой неделе приостанавливал выпуск некоторых моделей в связи с недопоставками электронных комплектующих Bosh.

В среду была остановлена на сутки работа линии B0, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо.

Ранее сообщалось, что "Автоваз" прогнозирует сохранение глобального дефицита на рынке электронных автокомпонентов до 2022 года.