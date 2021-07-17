Россия сократила вложения в американские госбумаги до $3,8 млрд
Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 3,957 млрд долларов в апреле до $3,805 млрд в мае. Это следует из опубликованных в пятницу документов Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Доля долгосрочных облигаций в мае составила $305 млн. На долю краткосрочных облигаций пришлось $3,5 млрд.
Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.
Крупнейшим держателем госбумаг США в мае осталась Япония с показателем $1,26 трлн. Второе место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.
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