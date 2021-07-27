Уровень безработицы в Москве за полгода снизился почти в 2,5 раза

Уровень безработицы в Москве за последние полгода снизился почти в 2,5 раза, в городе официально зарегистрировано около 40 тысяч безработных, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"На данный момент уровень безработицы в Москве составляет всего 0,56%, за полгода он снизился почти в 2,5 раза. Сегодняшние показатели подчеркивают положительную динамику на рынке труда", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, с начала 2021 года трудоустроены уже более 52 тысяч человек. Она подчеркнула, что основной приоритет службы занятости — оказание качественных услуг и успешное трудоустройство обратившихся горожан.

Отмечается, что в конце 2020 года в столице официально зарегистрированных безработных было около 97 тысяч, сейчас их около 40 тысяч.