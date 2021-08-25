Иностранные туристы смогут получать визу РФ сроком на полгода при наличии брони в отеле

В России вступает в силу закон, упрощающий порядок оформления виз для иностранных туристов и позволяющий получить российскую визу сроком до шести месяцев, передает Trend со ссылкjq на ТАСС.

Подписанный еще в мае президентом траны Владимиром Путиным документ предусматривает для иностранных граждан возможность получать туристические визы при наличии забронированного номера в гостинице, внесенной в федеральный реестр.

"Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержаться в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", - говорится в тексте закона.

До сих пор обыкновенная туристическая виза выдавалась иностранцам на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности - на срок до шести месяцев.