В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
К 09:30 мск было зафиксировано 2 420 отчетов о сбоях в работе мессенджера.
Большинство сообщивших о проблемах пользователей (72%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 19% - на проблемы в отправке сообщений, 10% - на проблемы с загрузкой видео. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.
В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили ТАСС, что работают над устранением проблемы.
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