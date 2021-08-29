В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 09:30 мск было зафиксировано 2 420 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (72%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 19% - на проблемы в отправке сообщений, 10% - на проблемы с загрузкой видео. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили ТАСС, что работают над устранением проблемы.