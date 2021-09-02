Россия снизила производство бензина
Россия в августе 2021 года снизила производство бензина на 3,1% год к году - до 3,525 млн тонн, сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. За первые восемь месяцев производство выросло на 4,3% - до 26,8 млн тонн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В 2020 году спрос на топливо снижался во всем мире из-за изоляционных мер на фоне пандемии (в России они начали вводиться с марта 2020 года). Сейчас наблюдается постепенное восстановление спроса из-за их ослабления.
Выпуск дизельного топлива в августе вырос на 4,4% - до 7 млн тонн, производство мазута - на 19,8%, до 3,77 млн тонн.
В целом объем нефтепереработки в августе 2021 года увеличился на 9,3% - до 24,7 млн тонн, а в январе - августе на 2% - до 185,4 млн тонн.
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