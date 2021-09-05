Роскосмос допустил визит Илона Маска на космодром Восточный

Американский инженер и бизнесмен Илон Маск, может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин добавил, что с Восточного планируют запустить новый пилотируемый корабль «Орел». Первый тестовый полет намечен на декабрь 2023 года, он выйдет в космос на ракете-носителе «Ангара».

В конце августа Рогозин рассказал, что пригласил Илона Маска и американских предпринимателей Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона посетить запуск корабля «Союз МС-19» с Байконура. Старт назначен на 5 октя