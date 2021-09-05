Роскосмос допустил визит Илона Маска на космодром Восточный
Американский инженер и бизнесмен Илон Маск, может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин добавил, что с Восточного планируют запустить новый пилотируемый корабль «Орел». Первый тестовый полет намечен на декабрь 2023 года, он выйдет в космос на ракете-носителе «Ангара».
В конце августа Рогозин рассказал, что пригласил Илона Маска и американских предпринимателей Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона посетить запуск корабля «Союз МС-19» с Байконура. Старт назначен на 5 октя
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
За кулисами Паралимпийских игр. С какими трудностями столкнулись азербайджанские спортсмены – эксклюзив из Токио
Самые "несчастные" актеры, или Как директор азербайджанского театра впервые сфотографировался с куклой – интервью (ФОТО)
Лента новостей
«Капиталбанк» Узбекистана привлек линию финансирования Исламской корпорации развития частного сектора
Компания из ОАЭ заинтересована в инвестировании в строительство солнечных электростанций в Кыргызстане
Азербайджанские артиллеристы, успешно завершив конкурс «Мастера артиллерийского огня», вернулись в Баку
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила наших спортсменов, завоевавших успех на летних Паралимпийских играх (ФОТО)
Иностранные граждане могут принять участие в конкурсе в рамках "Года Низами Гянджеви" в Азербайджане
Азербайджанское каспийское пароходство расширяет сотрудничество в сфере международных грузоперевозок
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах –это Азербайджан!" будет представлена на Стокгольмской выставке моды
Эльнара Халилова посвятила музыкальный проект азербайджанским чемпионам Паралимпиады в Токио (ФОТО/ВИДЕО)
Между ЗАО AzerGold и Исламской корпорацией по развитию частного сектора подписан Меморандум о взаимопонимании
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх "Токио-2020"