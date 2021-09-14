Путин: Товарооборот между РФ и Сирией в 2021 году увеличился в 3,5 раза
Россия и Сирия за первое полугодие 2021 года нарастили объем товарооборота в 3,5 раза. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.
"Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза", - констатировал он.
Информация о встрече, состоявшейся в Кремле в понедельник, опубликована во вторник на сайте президента России.
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