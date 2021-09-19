Завершились выборы в Госдуму РФ

Россия 19 сентября 2021 21:15 (UTC+04:00)
Завершились выборы в Госдуму РФ

Избирательные участки закрылись в 20:00 мск в регионах России московского часового пояса - Центральном, Южном, Северо-Западном, а также в части Приволжья и на Северном Кавказе. В Воронежской, Липецкой областях и других регионах явка превысила показатели выборов 2016 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Москве, помимо выборов в Госдуму, состоялись довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице работали более 3,6 тыс. избирательных участков, а также были предусмотрены электронные бюллетени для выборов всех трех уровней. К 15:00 мск суммарная явка на традиционных участках и на электронном голосовании составила 43,11%, при этом к 18:00 мск явка на онлайн-голосовании в столице превысила 95%, проголосовали более 1,9 млн москвичей.

В Московской области проходили выборы в Госдуму, выборы депутатов Мособлдумы и органы местного самоуправления в ряде городских округов. Всего в регионе свыше 4 тыс. избирательных участков. По состоянию на 18:00 в Подмосковье явка составила более 41%.

В Санкт-Петербурге завершили работу 1 940 "постоянных" избирательных участков и 112 в местах временного пребывания избирателей. По последним данным, явка на выборах в Госдуму в городе на 12:00 мск в основной день выборов составила 23,4%, в заксобрание - 19,8%. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщала в информационном центре ЦИК, что в Петербурге фиксируется минимальная явка на выборах в Госдуму. В Ленинградской области явка по состоянию на 15:00 составила 34,22% от зарегистрированного числа избирателей.

Более 4 тыс. избирательных участков завершили работу в остальных регионах Северо-Западного федерального округа, еще час для голосования остается только у жителей Калининградской области. Выборный процесс в целом прошел без крупных нарушений, отметили в региональных избиркомах. Помимо выборов в Государственную думу, полностью новый региональный парламент выбирали в Республике Карелия, Мурманской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях. В среднем явка по регионам СЗФО к 15:00 (мск) составляла более 30%. Дистанционное электронное голосование также проводилось в Мурманской области, по данным ЦИК на 17:44 мск воскресенья, им воспользовались более 90% зарегистрированных на него избирателей.

В Тульской области уже к 15:00 мск в голосовании на выборах депутатов Госдумы и губернатора приняли участие более 45,8% избирателей, что превысило показатель итоговой явки на аналогичных выборах 2016 года - 45,5%. В Воронежской области явка оказалась очень высокой: на 15:00 мск она составила 45,54%, в Липецкой области явка также превысила показатель 2016 года.

Во Владимирской области была зафиксирована одна из самых низких в стране явок (31,26% на 15:00 мск). По мнению члена штаба общественного наблюдения при Общественной палате региона Дмитрия Жученко, это объяснимо желанием жителей в первые два дня голосования решить свои бытовые вопросы и проголосовать в основной день.

В Брянской области аннулировали около 1,8 тыс. бюллетеней из-за нарушений при голосовании на трех УИК, в регионе работали 1 078 участков. В Ярославской области прошли выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы, прямые выборы главы города Рыбинска, а также выборы в органы местного самоуправления. На выборах мэра в Рыбинске работали 103 избирательных участка.

В Татарстане завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы России, явка превысила 60% на 10:00 по мск. В Кировской области явка на 12:00 превышала 33%. В Мордовии 17-19 сентября прошли одни из самых масштабных выборов за последние годы, жители выбирали главу республики, депутатов Государственной думы, депутатов Госсобрания, депутатов городского совета Саранска, а также муниципальных депутатов. Каждый избиратель получал до семи бюллетеней. Жители республики активно шли голосовать, явка по данным на 12:00 составляла 51,6%.

В регионах юга России и Северного Кавказа в 20:00 также закрылись все избирательные участки. Как заявили представители иностранной делегации в Крыму, нарушений и признаков давления на избирателей ими зафиксировано не было.

На Северном Кавказе, помимо выборов в Госдуму, выбирали глав Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чеченской Республики. На сессии парламента КЧР главой региона единогласно избран Рашид Темрезов, в Северной Осетии большинство депутатов проголосовали за Сергея Меняйло. В Чечне выборы главы региона происходили методом всенародного голосования. На Ставрополье выборы не обошлись без нарушений, в частности принято решение аннулировать результаты голосования на одном из участков в городе Пятигорске.

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