В России выявили 19 706 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 706, до 7 333 557. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.

В частности, за сутки был выявлен 1 521 случай заражения в Санкт-Петербурге, 986 - в Московской области, 531 - в Самарской области, 515 - в Свердловской области, 494 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 590 719 человек.

Число летальных исходов за сутки возросло на 817 против 812 днем ранее, до 200 625.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,74%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 16 102, до 6 542 213.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.