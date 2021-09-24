Группа российских альпинистов терпит бедствие на Эльбрусе

Россия 24 сентября 2021 00:58 (UTC+04:00)
Группа российских альпинистов терпит бедствие на Эльбрусе

Спасатели обнаружили четверых альпинистов, отправившихся на гору Эльбрус (Кабардино-Балкария), среди них один погибший, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"На данный момент спасателями обнаружены 4 человека, к сожалению, из них один без признаков жизни", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что группе альпинистов на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей.

По предварительной информации, у одного члена группы травма ноги.

В МЧС сообщили, что к поисково-спасательной операции привлечено более 20 спасателей и семь единиц техники.

Как сообщалось, группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, из-за ухудшения погодных условий запросила помощь спасателей. По предварительной информации МЧС, у одного человека из группы травма ноги.

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