В Венесуэле рассчитывают получить еще 10 млн доз вакцины "Спутник V"

Венесуэла надеется получить от российской стороны еще 10 млн доз вакцины "Спутник V". Об этом в пятницу заявил министр промышленности и национального производства боливарианской республики Хорхе Арреаса, который возглавляет делегацию своей страны на заседании российско-венесуэльской межправительственной комиссии в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили более 3 млн доз вакцины "Спутник V". И мы надеемся, что в скором времени получим 10 млн доз <...>. Наша цель - выйти на уровень вакцинации 70% населения, а также начать вакцинацию несовершеннолетних. И это, конечно, огромная поддержка со стороны Российской Федерации, бескорыстная поддержка, и мы ее очень ценим", - отметил он.

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро рассчитывает, что заседание межправительственной комиссии в Москве усилит двустороннее взаимодействие. "Мы привезли очень важные предложения для продвижения и укрепления нашего сотрудничества", - указал министр.

"Сегодня, когда мы подводим итоги всей работы, которую проводили наши министерские команды и частные компании с двух сторон, обсуждались различные вопросы промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, энергетики, нефтегазовой сферы, военно-технического сотрудничества, образования и финансов", - заключил Арреаса.

Ранее на заседании межправительственной комиссии вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что российская сторона с конца 2020 года поставила в Венесуэлу 3,860 млн доз вакцины "Спутник V". Он также выразил надежду на скорое начало поставок Каракасу вакцины "Эпиваккорона".