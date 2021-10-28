Роскомнадзор составил административный протокол на Google

Роскомнадзор составил на американскую корпорацию Google административный протокол за повторное неудаление информации, запрещенной на территории России. Об этом говорится на сайте службы, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Компании грозит штраф в размере от пяти до 10 процентов от годового оборота. В Роскомнадзоре добавили, что протокол направят в суд.

25 октября Google заявила, что оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу. Точная сумма, которую компания заплатила за нарушения российского законодательства, не называется. Перед этим глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев раскрыл, что компания оплатила штрафы на сумму 32,5 миллиона рублей.