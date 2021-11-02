Более 150 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Более 150 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", передает Trend.

Больше всего рейсов задержаны в аэропорту "Домодедово" - 61, еще 7 рейсов отменены. 48 рейсов задержаны во "Внуково" и 17 в "Шереметьево". Также в каждом из них отменены по девять рейсов.