Более 150 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 150 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", передает Trend.
Больше всего рейсов задержаны в аэропорту "Домодедово" - 61, еще 7 рейсов отменены. 48 рейсов задержаны во "Внуково" и 17 в "Шереметьево". Также в каждом из них отменены по девять рейсов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Французская организация вместе с детьми шехидов и гази Карабахской войны реализуют проект для мировой общественности (ФОТО)
Грузинская джазовая исполнительница Ирина Эбралидзе провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ВИДЕО, ФОТО)
В 2021 году субсидии на потребление энергоносителей увеличатся на фоне роста экономической активности
Генеральная прокуратура продолжает принимать меры на основании обращения Азербайджана в Гаагский суд против Армении
Главы МИД Азербайджана и России обсудили деятельность рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе
В Международном фонде тюркской культуры и наследия представлена коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой (ФОТО)
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»» (ФОТО)
В шведском городе Гетеборг состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан передал Армении останки еще 11 военнослужащих, обнаруженных на освобожденных территориях
Классическую музыку нельзя превращать в погоню за деньгами – советы всемирно известных вокалистов юным азербайджанцам (ФОТО)
В Тертере завершены ремонтные работы почти в 5600 зданиях, поврежденных в результате армянского террора (ФОТО)
С середины 2022 года такситные карты азербайджанских банков могут начать принимать к оплате в Турции
Назван размер срочных надбавок, выплаченных участвующим в борьбе с коронавирусом медработникам в Азербайджане
В Мингячевире завершены ремонтно-восстановительные работы в 41 здании, поврежденном во время 44-дневной войны (ФОТО)