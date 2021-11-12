В России выявили 40 123 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,45%.

В частности, за сутки было выявлено 2 726 случаев в Московской области, 1 798 - в Самарской области (это максимум за пандемию), 786 - в Нижегородской области, 776 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 018 707, следует из сообщения штаба.