В России выявили 40 123 случая заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,45%.
В частности, за сутки было выявлено 2 726 случаев в Московской области, 1 798 - в Самарской области (это максимум за пандемию), 786 - в Нижегородской области, 776 - в Воронежской области.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 018 707, следует из сообщения штаба.
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