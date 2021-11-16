Рособоронэкспорт заключил контракты на более $1,3 млрд на Dubai Airshow 2021

Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал на авиасалоне Dubai Airshow 2021 контракты на сумму, превышающую $1,3 млрд. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе работы Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспортом заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше $1,3 млрд. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели", - сказал он.

По словам Чемезова, интерес в мире к российской военной авиатехнике сохраняется на высоком уровне. "Выставка в Дубае подтвердила, что интерес к российской авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, по-прежнему высок", - добавил он.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.