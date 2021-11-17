При взрыве погиб бывший помощник министра финансов России

При взрыве в частном доме в Волгограде погиб бывший помощник министра финансов Михаил Коробкин, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

ЧП произошло 15 ноября. По предварительной информации, мужчина пытался распилить некий предмет, который в итоге взорвался. Известно, что Коробкин был коллекционером оружия, в его доме были найдены патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох.

Михаил Коробкин был помощником главы Минфина Антона Силуанова до 2019 года.