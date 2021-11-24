Турпоток из России в Турцию по итогам года может превысить 5,5 млн человек

Более 5,5 млн россиян могут посетить Турцию по итогам 2021 года. Как передает Trend, об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Если там только в октябре отдохнул миллион (россиян), до этого - 4,5 млн, я думаю, что Турция почти достигла показателя 2019 года. Пока не достигла, но очень сильно приблизилась. Я думаю, что [Турцию по итогам года посетят] больше 5,5 млн [российских туристов] точно", - сказала Ломидзе.

В начале ноября эксперт сообщила, что около 4,8 млн российских туристов могут посетить Турцию по итогам 2021 года. По ее словам, всплеск спроса на эту страну произошел благодаря хорошей погоде на морских курортах, большим скидкам в отелях Антальи, возросшей ценности Стамбула как одного из немногих доступных экскурсионных направлений и введению нерабочих дней в России.