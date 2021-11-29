В Кремле понадеялись на встречу Байдена и Путина до нового года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе видеоконференции с журналистами рассказал о надеждах на скорую встречу Владимира Путина и главы США Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам Пескова, общение глав государств пройдет в формате видеоконференции. Он добавил, что точная дата встречи еще не выбрана, но в Кремле надеются, что она состоится до нового года.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пообещал поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. «Со всей вероятностью», — ответил американский лидер на вопрос журналистов о планируемых контактах с обоими лидерами.