Песков: Россия пока не предоставила ВОЗ часть данных по "Спутнику V", но процесс идет

Москва пока не предоставила часть информации для сертификации российской антиковидной вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах, но процесс идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Москва надеется на положительное решение данного вопроса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Там продолжается работа [по прохождению процедуры одобрения ВОЗ препарата], там, действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее", - сказал представитель Кремля. "Поэтому мы постепенно адаптируемся к этим требованиям, эти требования распространяются на всех", - отметил Песков. "Мы надеемся на положительный результат этой работы", - добавил он.

На вопрос, не вызывает ли у Кремля беспокойство долгий процесс одобрения препарата, Песков ответил отрицательно.

Он также не стал говорить об ожиданиях в связи с визитом делегации ВОЗ в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, где была создана вакцина "Спутник V". Пресс-секретарь президента считает, что этот вопрос не может быть адресован в Кремль, за всеми комментариями он рекомендовал обращаться к специалистам и в Минздрав.

Ранее в декабре директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что ведомство рассчитывает на одобрение ВОЗ вакцины "Спутник V" в первой половине следующего года. По словам дипломата, для этого "осталось не так много сугубо технической бумажной работы".

Препарат "Спутник V", зарегистрированный в России 11 августа 2020 года, стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент он одобрен в 71 стране. Как ранее говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, одобрение "Спутника V" ВОЗ ускорит признание российских сертификатов о вакцинации странами Европы.