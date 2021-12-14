Данные об эффективности "Спутника V" против "омикрона" могут появиться на следующей неделе

Первые данные об эффективности вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон" могут быть получены уже на следующей неделе. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

"В первую очередь мне хотелось бы обсуждать влияние вакцин на те процессы, которые вы перечислили. Я готов предметно и экспериментально обсуждать эту тематику. Думаю, что на следующей неделе, так как в настоящее время сотрудники Гамалеи работают над решением вопроса о том, насколько вакцина "Спутник V", антитела которые образуются, будут защищать от омикрон-штамма", - сказал он.