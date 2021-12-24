Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутии

Крупный пожар произошел в жилом доме в Якутии. Возгорание унесло жизни трех человек, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в поселке Светлый. Там загорелась одна из квартир в каменном многоквартирном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате возгорания погибли три человека. Из дома были эвакуированы 26 человек.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку по факту пожара.