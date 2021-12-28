Белый дом назвал дату встречи России с членами НАТО
В Белом доме назвали 12 января датой встречи представителей России с членами НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Reuters, ссылаясь на представителя администрации США.
«Ожидается, что Россия и НАТО встретятся 12 января», — заявило агентство.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.
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