Белый дом назвал дату встречи России с членами НАТО

В Белом доме назвали 12 января датой встречи представителей России с членами НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Reuters, ссылаясь на представителя администрации США.

«Ожидается, что Россия и НАТО встретятся 12 января», — заявило агентство.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.