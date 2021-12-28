Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень нейтрализации российской вакциной "Спутник V" нового штамма коронавируса "омикрон" очень высокий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи (Александром Гинцбургом, директором Центра им. Н.Ф. Гамалеи), они провели исследования и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон". Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
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