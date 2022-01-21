Кремль надеется, что ВОЗ в обозримой перспективе одобрит вакцину "Спутник V"

Кремль надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в обозримой перспективе одобрит российскую антиковидную вакцину "Спутник V". Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеемся, что это уже в обозримом будущем произойдет. Работа с ВОЗ ведется, завершена работа по предоставлению всех необходимых документов, тех, которых не хватало, по мнению [организации]. Поэтому надеемся, что уже в обозримой перспективе [это произойдет]", - отметил представитель Кремля.

Эффективность "Спутника V" против нового омикрон-штамма доказана и очевидна, сообщил Песков. "Есть определенный процент, не больше 5-6%, тех, кто болеют с прививками. Но в целом эффективность особенно "Спутника V" против "омикрона" доказана, и она очевидна", - сказал Песков.

Он также назвал неправильными рассуждения о том, что "Спутник V" якобы не обезопасит от заражения, но позволит легче перенести болезнь.

Омикрон-вариант коронавируса (В.1.1.529) начал распространяться по территории ЮАР и других стран Африки в конце осени 2021 года. Сейчас его выявили во многих государствах мира. В России для противодействия "омикрону" правительство разработало план дополнительных мер.