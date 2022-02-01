Милонова не пустили в Финляндию из-за аннулирования его визы Польшей без уведомления

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов сообщил, что не смог пересечь границу России с Финляндией, куда он направлялся в деловую поездку, так как на пограничном посту шенгенская виза политика оказалась аннулирована Польшей, его не уведомили об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Меня не пустили в Финляндию, Польша аннулировала визу. Ехали обсуждать проведение концертов и форумов", - сказал Милонов российскому СМИ.

Парламентарий отметил, что был неприятно удивлён тем, что "из-за политически мотивированного решения Польши Финляндия стала фактически инструментом в антироссийских действиях".

Ранее во время кризиса беженцев на белорусско-польской границе осенью 2021 года Милонов заявлял, что в причинах создавшейся ситуации виноват Евросоюз.

"Я никогда не считал Финляндию недружественным России государством. Наоборот, моя деятельность в рамках российско-финских отношений всегда была направлена на укрепление наших дружественных связей. И в этот раз я направлялся в Финляндию для обсуждения крупного международного проекта, который надеюсь, все-таки состоится, несмотря ни на что", - добавил он.