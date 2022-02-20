Главы МИД России и Франции проведут телефонный разговор
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведут в понедельник телефонный разговор. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Во исполнение договоренностей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник", - сказала она.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Берлином
Заместитель премьера Казахстана провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых