Главы МИД России и Франции проведут телефонный разговор

Россия 20 февраля 2022 19:53 (UTC+04:00)
Главы МИД России и Франции проведут телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведут в понедельник телефонный разговор. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во исполнение договоренностей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник", - сказала она.

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