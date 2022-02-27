SWIFT готовится принять меры против России

Международная межбанковская система SWIFT готовится принять меры, утвержденные странами Запада и нацеленные на российские банки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье агентство Reuters, ссылаясь на заявление SWIFT.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения подробной информации об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания", - говорится в заявлении.