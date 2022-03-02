Ford приостанавливает деятельность в России

Россия 2 марта 2022 03:14 (UTC+04:00)
Ford приостанавливает деятельность в России

Американская корпорация Ford приостанавливает деятельность в России в связи с событиями на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании во вторник, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи со сложившейся ситуацией мы сегодня проинформировали наших партнеров по совместному предприятию, что приостанавливаем свою деятельность в России начиная с этого момента до дальнейшего уведомления", - говорится в тексте.

При этом в заявлении отмечается, что Ford уже на протяжении нескольких лет сокращал работу в России. "Наши операции сводились к производству коммерческих микроавтобусов и к продажам в России за счет миноритарной доли в совместном предприятии Sollers Ford", - говорится в заявлении.

Ford также выразил намерение поддерживать украинцев и перевести $100 тыс. в специальный фонд на гуманитарные цели.

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