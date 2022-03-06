Путин и Беннет провели телефонный разговор после встречи накануне

В развитие прошедших накануне в Москве переговоров состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает пресс-служба Кремля.

Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Украине, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств, отмечается в сообщении.

"Владимир Путин и Нафтали Беннет условились оставаться на связи", - заявили в Кремле.