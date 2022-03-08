Путин поделился с премьером Израиля оценками третьего раунда переговоров Москвы и Киева
БАКУ /Trend/ - Во вторник по инициативе израильской стороны между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Согласно информации, Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Беларуси третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей.
Президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике.
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