Fitch понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до "С" с "В"
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной валюте до "C" с "B", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Долгосрочный РДЭ России в национальной валюте ухудшен до "C" с "B+", говорится в пресс-релизе агентства.
Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте понижены до "C" с "B", потолок странового рейтинга - до "B-" с "B".
"Рейтинг на уровне "C" отражает мнение Fitch о близком суверенном дефолте", - отмечается в пресс-релизе.
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