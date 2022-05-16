...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Россия Материалы 16 мая 2022 03:48
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Читайте Trend в

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, произошедшее в ночь на понедельник в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья полуострова, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Эпицентр землетрясения находился в 194 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 40 километрах под морским дном", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жители населенных пунктов подземных толчков не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась", - отметили в ведомстве.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости