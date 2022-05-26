В России выявили 4 700 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 700, до 18 310 673. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 2 060, что на 17,7% меньше, чем днем ранее. Количество госпитализаций снизилось в 45 регионах и увеличилось в 36, еще в четырех субъектах ситуация не изменилась.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 6 455, до 17 713 532.

Днем ранее в штабе заявляли о 6 705 вылечившихся.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 96,7% от общего числа заражений.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 91, до 378 700.

Днем ранее было зафиксировано 93 смерти.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.