В России выявили 4 556 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 556, до 18 319 848. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

В стране за сутки госпитализировали 2 106 заболевших против 1 972 днем ранее (прирост на 6,8%).

Количество госпитализаций увеличилось в 43 регионах и снизилось в 35. В семи субъектах Федерации ситуация не изменилась.