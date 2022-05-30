Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Как передает Trend со ссылкой ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы дадим вам информацию, как мы обычно это делаем", - сказал Песков.

Президент в понедельник работает в Ново-Огареве. У него также запланированы два международных телефонных разговора и мероприятия непубличного характера.