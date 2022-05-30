...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Россия Материалы 30 мая 2022 13:43
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Читайте Trend в

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Как передает Trend со ссылкой ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы дадим вам информацию, как мы обычно это делаем", - сказал Песков.

Президент в понедельник работает в Ново-Огареве. У него также запланированы два международных телефонных разговора и мероприятия непубличного характера.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости