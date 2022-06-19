Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11 в России

Американская корпорации Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщили пользователи, пишет CNews.

При попытке скачать программы, выдается страница с ошибкой «404 — File or Directory not found». Отмечается, что на данный момент официальных заявлений со стороны Microsoft не поступало.

Microsoft еще в начале марта 2022 года поддержала антироссийские санкции и объявила о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг в России. «Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — заявил президент компании Брэд Смит. Топ-менеджер компании уточнил, что решение о временном прекращении работы компании в регионе принято из-за ситуации в Украине.