Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой семь километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до семи км над уровнем моря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН)

"Пепловый шлейф на высоте до семи км над уровнем моря протянулся на 10 км к востоку к от Шивелуча", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет. Пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.