Годовая инфляция в июне в России составила 15,9%

Годовая инфляция в России в июне замедлилась до 15,9%, в месячном выражении цены снизились на 0,35%, следует из материалов ЦБ РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В июне потребительские цены в среднем снизились на 0,35% (с поправкой на сезонность - на 0,24%). Годовая инфляция уменьшилась до 15,9%. Наблюдаемое ослабление инфляционного давления отражает действие большого числа временных факторов, среди которых дальнейшая коррекция цен на товары, резко подорожавшие в марте, а также период быстрого укрепления рубля, конъюнктура рынка овощей и фруктов", - отмечает регулятор.

При этом, по данным Банка России, продолжается перенос в цены возросших затрат, связанных с изменениями в технологиях, логистике, платежно-расчетных отношениях. В апреле-июне месячные приросты цен (с поправкой на сезонность) на товары и услуги с менее волатильными спросом и ценовой динамикой оставались выше темпов роста цен, наблюдавшихся в конце прошлого года.

"В базовом сценарии Банк России ожидает, что в 2022 году инфляция составит 14-17%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - отмечает ЦБ.