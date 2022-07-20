Росатом намерен построить в Турции Центр ядерной науки и технологий и будет вести переговоры об этом с турецкой стороной. Об этом в среду сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я уже говорил о большой научной высокотехнологичной составляющей атомного проекта. Мы будем вести разговор [с турецкой стороной] о создании центра ядерной науки и технологий. Это очень важная компетенция. Она позволит применять не только энергетические, но и другие преимущества ядерных технологий, связанные с материаловедением, ядерной медициной, сельским хозяйством и многими направлениями, которые улучшают качество жизни людей", - сказал глава Росатома.

Отвечая на вопрос, намерена ли Турция строить еще одну АЭС и привлекать к этому Росатом, Лихачев отметил, что, по его мнению, учитывая положительный опыт сотрудничества с российской госкорпорацией, это выглядело бы логичным. "Мы ведем переговоры с правительством Турции на эту тему. Видим здесь возможности в двух направлениях. Во-первых, это приход на другую площадку. В частности, на площадку Синоп, которая давно определена правительством Турции как возможная точка локализации очередной технологии. Мне бы казалось, что логичнее было бы с учетом опыта АЭС "Аккую" привлекать Росатом к освоению этой площадки", - сказал гендиректор Росатома. Однако, особо подчеркнул он, последнее слово должно оставаться за руководством Турецкой Республики.