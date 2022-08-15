Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи, которая отмечается в один день с капитуляцией Японии во Второй мировой войне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Путин в своем послании подчеркнул, что славные традиции дружбы и сотрудничества, закаленные в тяжелые годы. служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР. Российский президент, пишет ЦТАК, также подчеркнул готовность продолжить всестороннее и конструктивное развитие двусторонних отношений, которые послужат интересам народов обеих стран и внесут вклад в укрепление стабильности и безопасности Корейского полуострова и всего Азиатского региона. В телеграмме также содержалось пожелание здоровья и процветания Ким Чен Ыну и всем жителям КНДР.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.