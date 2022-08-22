Раскрыты сроки пика заболеваемости COVID-19 в России

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, когда в России наступит пик заболеваемости COVID-19, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Альтштейн раскрыл сроки пика заболеваемости COVID-19 в России и допустил, что он придется на конец августа-начало сентября.

«На основании того, что происходит в других странах, это [подъем] занимает примерно месяц с небольшим. У нас начался подъем в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик. Как потом поведет себя вирус после пика — это в разных местах [происходит] по-разному. Иногда он довольно круто спускается по заболеваемости, иногда она, все-таки, тянется. Как пойдет у нас, сказать трудно», — спрогнозировал вирусолог.

По мнению эксперта, количество случаев заражения коронавирусом за сутки в России может достигнуть «50-60-70 тысяч, но вряд ли больше».

Ранее иммунолог Николай Крючков раскрыл рекомендации к новой вспышке коронавируса. По его мнению, необходимо вернуться к ношению масок и перераспределить нагрузку на транспорт в час пик.