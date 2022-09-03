Боевые корабли России и Китая провели артиллерийские стрельбы на учениях "Восток-2022"

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели артиллерийские стрельбы по надводным целям в Японском море в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022". Об этом в субботу сообщили в Минобороны России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В учениях с российской стороны были задействованы: корабль управления "Маршал Крылов", корветы "Гремящий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", большие десантные корабли "Ослябя", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также суда вспомогательного флота. Со стороны Китая - эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".

"По замыслу учения, российско-китайский отряд обнаружил в море тактическую группу кораблей условного противника и вступил с ними в артиллерийский бой, - говорится в сообщении Минобороны РФ. - Для поражения надводных целей были применены универсальные корабельные артиллерийские установки".

В ходе учений силы условного противника обозначала группа больших десантных кораблей ТОФ, фактически артиллерийская стрельба выполнялись по морскому щиту-мишени.

Далее в рамках "Восток-2022" палубный вертолет Ка-27 морской авиации ТОФ провел разведку морского района, которая выявила еще один "вражеский" надводный корабль. "Учитывая удаленность морской цели, по ней был нанесен условный ракетный удар", - отмечается в сообщении военного ведомства.

СКШУ "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах Восточного военного округа - Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.