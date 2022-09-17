Россия вошла в список стран ICAO с возможными проблемами с обеспечением безопасности полетов

БАКУ /Trend/ - Международная организация гражданской авиации (ICAO), входящая в структуру ООН, отметила Россию как страну с возможными проблемами с обеспечением безопасности полетов, передает в субботу Trend со ссылкой на организацию.

Помимо России, отмечен в качестве такой страны Бутан. Ранее аналогичный статус получила Эритрея.

Напомним, что минувшим летом в ICAO указывали на проблемы с безопасностью полетов в России из-за двойной регистрации самолетов — российской и бермудской. Тогда организация заявила, что если нарушения не будут устранены до 14 сентября, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной.