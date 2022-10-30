Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России

Блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории РФ исключена, сообщил Роскомнадзор (РКН), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что адрес домена коротких ссылок мессенджера t.me появился в реестре запрещенной в РФ информации.

Как сообщалось, в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов появилась информация об ограничении к странице домена коротких ссылок мессенджера Telegram - t.me по требованию Генпрокуратуры от 29 октября.