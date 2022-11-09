Тарифы "Транснефти" в 2023 году повысят на 5,99%

Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России утвердило индексацию тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в 2023 году на уровне 5,994%. Это следует из протокола заседания от 3 ноября, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тариф на транспортировку нефти индексирован на уровне 99,9% от прогнозируемого МЭР уровня инфляции.

Ранее сегодня глава ФАС Максим Шаскольский сообщил журналистам, что индексация тарифов "Транснефти" на 2023 год составит где-то 5,9%.

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. На 2022 год тарифы для монополии были индексированы на 4,3%.