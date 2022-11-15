Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит G20 на Бали, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Российского министра поприветствовал президент Индонезии Джоко Видодо.

Напомним, встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. 1 ноября стало известно, что РФ и Соединенные Штаты Америки не будут контактировать во время саммита.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет принимать участие в саммите G20 по видеосвязи. Отказ ехать на саммит Песков объяснил графиком Путина.

Россию на саммите "Большой двадцатки" будет представлять глава МИД Сергей Лавров.