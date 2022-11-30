В России за сутки выявили 6 088 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 088, летальных исходов из-за ковида - на 59. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 928 случаев заражения и 53 смерти, всего с начала пандемии - 21 590 828 и 392 002 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 557 против 5 863 днем ранее, до 20 997 710.

За сутки в России госпитализировали 1 341 заболевшего против 1 500 днем ранее (снижение на 10,6%). Число госпитализаций уменьшилось в 44 регионах, увеличилось в 34, еще в семи ситуация не изменилась.