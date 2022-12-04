В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу из-за роста импорта

Глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин заявил, что снижение цен на черную икру и рыбу осетровых пород наблюдается и в Астраханской области, и в целом по России, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По его словам, местные рыбопромышленники удерживают цены на рыбную продукцию, в том числе на традиционные продукты для новогоднего стола.

«Мониторинг цен по данному сегменту в регионе показывает, что наблюдается их стойкое снижение, которое характерно для всей страны, в том числе и для столицы», — рассказал Маркин.

Он подчеркнул, что данная ситуация связана с увеличением импорта осетровых из Армении и Израиля, а также общего снижения потребительской способности населения.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что в России к Новому году не прогнозируется существенного повышения цен на красную икру и рыбу.

Летом цена на аквакультурный лосось достигла исторического пика в 2 тыс. руб. за килограмм, но сейчас цена нормализовалась. Глава союза указал, что и стоимость дикой нерки, кеты и кижуча осталась в диапазоне прошлогодних цен.